Mulig funn av eksplosiver i Bergen

Politiet i Bergen har tilkalt bombegruppen fra Oslo for å bistå i arbeidet med funn av en mistenkelig gjenstand i Arna. Gjenstanden befinner seg i et hus og politiet mistenker at den inneholder sprengstoff. Gjenstanden skal ikke utgjøre noen fare for omgivelsene, ifølge politiet.