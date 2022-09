MS «Richard With» på prøvetur

Hurtigruteskipet som grunnstøytte i Ytre Steinsundet i august, gjekk ut på sin første prøvetur onsdag ettermiddag. Planen er å få skipet tilbake i drift frå 22. september. MS «Richard With» har lege til kai på Myklebust verft på Sunnmøre for å finne årsaka til «blackouten» som førte til grunnstøytinga.

– Undersøkingane har gått som forventa. Slike undersøkingar må gjerast grundig og vi skal vera heilt sikre på at konklusjonen er rett. Så vi tek den tida vi treng, seier pressevakt Tarje Kramviken.



I mellomtida har MS «Kong Harald» gått i rute for «Richard With» og konsekvensane for passasjerar har difor vore små.