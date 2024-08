NRK har ikke lykkes i å få svar fra KLM, men her er det fulle tilsvaret til Widerøe.

Flere musikere opplever at instrumentene ofte er forsinket. Er dere kjent med det?

Vi kjenner oss ikke igjen i denne påstanden. Med over 400 daglige avganger er vi vant til å håndtere flere ulike typer spesialbagasje, også instrumenter og teknisk utstyr. Vi har ingen indikasjon på at det er et utbredt problem at instrumenter kommer på avveie.

Med det sagt, er det gjennom sommerperioden flere passasjerer og mer bagasje i omløp enn ellers. Det fører til at det noen ganger kan være bagasje som ikke kommer frem som planlagt.

Målet er uansett å få både passasjerer (det være seg musikere, pendlere, familier, turister etc), frem til tiden - og vi er lei oss for at vi ikke klarte det i dette tilfellet.

Hva er prosedyren når forsinkelse av instrumenter skjer?

Normal praksis er at vi forsøker å sende bagasjen med første mulige fly. I dette tilfellet var det dessverre ikke tilstrekkelig med plass til de 12 kolliene på neste fly. Etter passasjerens ønske, ble bagasjen da sendt til Gardermoen med et Norwegian-fly samme ettermiddag. Bagasjen ankom Oslo klokken 18:35, dessverre for sent til konserten. Det er vi lei oss for.

Hvis en musiker ikke får betalt for oppdraget sitt fordi bagasjen ble forsinket, dekker dere det?

Nei, i slike situasjoner anbefaler vi at den reisende kontakter sitt forsikringsselskap.

Flere ønsker å ta med instrumenter som håndbagasje, men sier de opplever at det ofte er problematisk. Har dere en kommentar til det?

Så lenge håndbagasjen er innenfor oppgitte dimensjoner (55cmx40cmx20cm) skal det ikke være problematisk. Ved fulle fly på sommerstid opplever vi imidlertid at mengden håndbagasje totalt sett kan gi plassproblemer, spesielt i hattehyllene. For å bidra til raskere ombordstigning, mindre kø i midtgangen og en mer komfortabel reise, kan man derfor på noen flyvninger levere håndbagasjen ved flytrappen når man går om bord, og få den levert igjen ved flytrappen ved ankomst.

Monika fortalte at flere musikere heller bruker penger på en sjåfør til å kjøre instrumentene til konserter, istedenfor å fly. Fordi de har opplevd forsinket bagasje så ofte. Widerøe har ingen kommentar på dette.