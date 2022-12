Motstandsmann August Rathke bisett

Motstandsmann, jurist og politikar August Rathke vart i dag bisett frå Bergen Domkirke. Rathke var den siste attlevande soldaten frå Kompani Linge, og eit av dei siste tidsvitna frå motstandskampen under 2. verdskrig.

Han var heile livet opptatt av å gjennfortelle det han sjølv opplevde som ung mann under andre verdskrig og at me ikkje måtte gløyme.

I høve gravlegginga står flagget på halv stang på Bergenhus festning.