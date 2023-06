Motorsyklist i vegg: Mistenkt for rus

Ein mann i 20-åra er mistenkt for ruspåverka køyring etter at ein motorsykkel i morgontimane i dag trefte ein vegg i Torborg Nedreaas gate i Bergen sentrum. Mannen blåste i politiets alkometer på staden til over lovleg verdi.

Operasjonsleiar Eirik Loftesnes opplyser at mannen som no er mistenkt for ruskøyring ikkje er registrert som eigar av køyretøyet. Han har forklart til politiet at det var ein annan person enn han sjølv som køyrde motorsykkelen.

– Vi har fått sprikande forklaringar på om det har vore fleire personar som kan knytast til denne hendinga. Det er ikkje haldepunkt for at det har vore andre involverte, forklarar Loftesnes.