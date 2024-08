Motorsykkelulukke på Stavang i Kinn

Naudetatane rykka til Stavang i Kinn kommune, der to personar på ein lettmotorsykkel har vore i ei ulukke. Begge skal ha blitt kasta av og hamna utfor vegen, men skal vere vakne. Det er ukjent kor fort dei køyrde og om dei har skadar.

Før ambulansen kom fram, var det personar til stades som varetok dei to. Lettmotorsykkelen har truleg køyrd i terrenget då det skjedde, og skal ha hamna i ei steinrøys, opplyser poltiiet i 21.50-tida.

Klokka 22.15 kom meldinga om at det er to menn, ei i slutten av tenåra og den andre i 20-åra, og at ein av dei er tekne med i luftambulansen.