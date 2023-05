Motorsykkelulukke på Nesttun

Søndag like før 12 køyrde ein motorsyklist i fjellveggen på Dyngelandsvegen i Bergen. Sjåføren, ein mann i 30-åra, var vaken etter ulukka. Han blei frakta til Haukeland sjukehus i ambulanse. Politiet melder at han ikkje hadde gyldig førarkort og at dei vil ta blodprøve av han. Dei opprettar sak etter hendinga. Det skal ikkje ha vore fleire involverte.