Motforslag i skulestrid på Stord

Politikarane i opposisjonen på Stord har lagt fram eit forslag for å sikra at ingen skular blir lagde ned no, skriv Sunnhordland. Eit knapt fleirtal i kommunestyret vil legga ned Litlabø skule allereie frå hausten, og starta ein prosess for å legga ned to andre skular og bygga ein ny og større skule. Forslaget skaper store protestar blant innbyggarar og tillitsvalde. Onsdag kveld er det demonstrasjon føre rådhuset. Torsdag skal politikarane i kommunestyret avgjera saka.