Møter Vålerenga først og sist

Sogndal Fotball startar og avsluttar neste sesong med Vålerenga, som i år rykka ned frå Eliteserien. Sesongopninga 1. april går i Oslo, medan Vålerenga kjem til Fosshaugane 9. november for sesongens siste seriekamp. Første heimekamp for Sogndal er derimot Mjøndalen 6. april. Fotballforbundet har i dag kome med endeleg terminliste for 1. divisjon.