Mor, far, storebror og nabo dømt i overgrepssak

En mor, en far, en storebror og en nabo er dømt i den omfattende overgrepssaken som gikk i Hordaland tingrett, over tre måneder høsten 2023.

Et foreldrepar og deres eldste sønn er tiltalt for grove overgrep mot de to yngste barna i familien, en gutt og en jente. Overgrepene skal ha foregått i flere år, og alle barna var under ti år gamle da overgrepene startet.

Naboen deres, en mann i 30-årene, er også tiltalt for grove overgrep mot jenta. I tillegg er han tiltalt for grove overgrep mot sin egen sønn.

Alle fire nekter straffskyld. Onsdag kom dommen:

*Faren er dømt til 21 års forvaring.

*Moren er dømt til 18 års fengsel.

*Deres eldste sønn er dømt til 10 års fengsel.

*«Naboen» er dømt til 12 års fengsel.

Dommen er enstemmig. Alle er dømt til kontaktforbud for alltid mot de fornærmede barna.