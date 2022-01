I 2009 dro en mor fra Norge til Jemen med sine to barn.

Et av barna var i barnehagealder, det andre i barneskolealder. Begge vokste opp i Norge.

Men faren til barna hadde ikke gitt samtykke til at de tre skulle reise.

Barna kom aldri tilbake til Norge.

13 år senere er kvinnen i 40-årene tiltalt for bortføring av sine egne små barn.

Barna er på ukjent sted

I 2010 bestemte Bergen tingrett at barna skulle bo fast hos faren. Samme år forlot kvinnen Jemen og etterlot barna der.

«Hun holdt deretter, og holder pr. dags dato fremdeles, barnas oppholdssted skjult for NN, og har således unndratt barna fra hans omsorg».

Hvor barna er, er fremdeles ukjent for faren.

Bortføringssaken skal gå for Hordaland tingrett i vår. Kvinnen er tiltalt for bortføring etter straffelovens paragraf 216 og 261.

Vokste opp i Norge

Barna vokste opp hele sitt liv i Norge før de ble tatt med til Jemen, ifølge statsadvokat Rudolf Christoffersen, som har tatt ut tiltalen.

Han sier saken er alvorlig.

– Saken er alvorlig fordi barna gjennom mange år ble frarøvet enhver mulighet for kontakt med sin far og mulighet for skolegang i Norge. Normalt skal det gis streng straff i slike saker.

Hvordan det går med barna i dag, er et stort spørsmål.

– Politiet har ingen kunnskap om hvor de er i dag eller hvordan det går med dem, sier Christoffersen til NRK.

– Det verste stedet i verden for barn å vokse opp

Siden 2014 har Jemen stått i en blodig borgerkrig.

Senest denne uken ba FN om 33 milliarder kroner i nødhjelp, for å hjelpe 16 millioner mennesker i Jemen.

377.000 mennesker har mistet livet siden borgerkrigen startet, både på grunn av krigshandlinger, sult og sykdom, ifølge FN.

I en reportasje i fjor skildret NRK forholdene i landet. Rundt 4 millioner har flyktet fra hjemmene sine. Det finnes flere tusen barnesoldater i landet.

– Jemen er det verste stedet i verden for barn å vokse opp i, sa Jean-Yves M. Gallardo, informasjonsdirektør i Unicef til NRK.

Erkjenner ikke straffskyld

På grunn av varigheten og at bortføringen skjedde til et annet land, mener statsadvokaten at omsorgsunndragelsen er grov.

Kvinnen er registrert på en adresse i Bergen. Hun har ikke erkjent straffskyld, sier hennes forsvarer, Lasse Solberg.

– Utover det at hun ikke erkjenner straffskyld vil jeg ikke gi noen videre kommentar, sier Solberg.