Mor og stefar tiltalt for grov mishandling av barn

En tenåringsgutt i en av nabokommunene til Bergen skal ha blitt utsatt for grov mishandling av sin egen mor og stefar. Det kommer frem i en fersk tiltale i Hordaland tingrett. Gutten skal ha blitt utsatt for både fysisk og psykisk. Han skal blant annet ha blitt utsatt for slag og spark.



Ifølge tiltalene skal de to også ha bundet gutten på hender og føtter, fylt munnen hans med papir og teipet munnen igjen. Han skal også ha blitt tvunget til å sitte på knærne på grus i flere timer, tvunget til å gni pepper i øynene og blitt dusjet i kaldt vann.

Mishandlingen har ført til både arr og merker på kroppen og psykiske reaksjoner hos gutten.



Mishandlingen skal ha skjedd fra januar til oktober i 2021. Saken skal opp i Hordaland tingrett i slutten av oktober, og det er satt av åtte dager til saken.