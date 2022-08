Mor mistenkt for grov mishandling av tre barn

Kvinnen som er siktet for grov mishandling av sin tenåringssønn, er også mistenkt for å ha utsatt ytterligere to av hennes barn for grov mishandling. De to er nå begge over 18 år, skriver Bergens Tidende. Politiet startet etterforskning etter at sønnen ble innlagt med underernæring på Haukeland universitetssjukehus i januar. Sønnen hadde hatt hjemmeundervisning hele livet.