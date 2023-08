Mor forlèt salen under barneavhøyr

– Eg ber om at min klient får forlata salen når avhøyra skal spelast av, sa Astrid Aksnes, forsvararen til mora i overgrepssaka som går føre seg i Hordaland tingrett.

Retten tok ei kort pause for å avgjera førespurnaden. Verken aktor eller dommarane hadde innvendingar, og mora fekk forlata salen før tingretten går i gang med avspeling av over 50 timar med tilrettelagt avhøyr.

I saka er mor, far og storebror tiltalt for grove overgrep mot dei to yngste barna i familien, ein gut og ei jente. I tillegg er naboen deira tiltalt for grove overgrep mot jenta og mot sin eigen son.