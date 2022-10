En kvinne i 40-årene er i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i fire år, for å ha bortført sine to barn til Jemen.

Kvinnen er også dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til faren til barna.

Et av barna var et spedbarn, det andre var i barnehagealder da de ble bortført i 2009. Begge barna er norske statsborgere, og det var faren til barna som hadde foreldreansvaret.

– Dette er en historisk streng straff. Etter påtalemyndigheten sin oppfatning er det ingen formildende omstendigheter, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Statsadvokat Rudolf Christoffersen kaller det en historisk streng straff. Foto: Jon Bolstad / NRK

Han trekker spesielt frem det faktum at moren etterlot barna i Jemen, for selv å returnere til Norge.

Christoffersen legger også til at det ikke finnes sammenlignbar rettspraksis i Norge

– Vi har ikke hatt noen så alvorlige barnebortføringssaker noensinne.

Bistandsadvokat: – Stor belastning

– Vi er selvfølgelig fornøyd med at også lagmannsretten tror på far, og at man ser bort fra anførslene om at han har vært med på det eller godtatt det, sier Stian Smidesang som er bistandsadvokaten til barnefaren.

Kvinnen ble dømt til fire års fengsel og til å betale 80.000 kroner i oppreisningserstatning i Hordaland tingrett i mai i år. Kvinnen anket selv saken til Gulating lagmannsrett.

Nå er hun dømt til å betale en høyere erstatningssum til barnefaren.

Bistandsadvokaten forteller at barnefaren fremdeles opplever saken som en stor belastning, 13 år senere.

– Det er noe han har med seg hver eneste dag, at det er to barn som er borte. Han har jo valgt å flytte fra Bergen på grunn av den saken her. Det overskygget alt.

Smidesang sier klienten hans har gitt klar beskjed om at han flytter tilbake til Bergen så fort barna er tilbake.

KRIG: Houthi-bevegelsen i aksjon utenfor Marib i Jemen i mars 2021. Foto: AFP

– Det verste stedet i verden for barn å vokse opp

Siden 2014 har Jemen stått i en blodig borgerkrig.

Minst 377.000 mennesker har mistet livet siden borgerkrigen startet, både på grunn av krigshandlinger, sult og sykdom, ifølge FN.

I en reportasje skildret NRK forholdene i landet. Rundt 4 millioner har flyktet fra hjemmene sine. Det finnes flere tusen barnesoldater i landet.

– Jemen er det verste stedet i verden for barn å vokse opp i, sa Jean-Yves M. Gallardo, informasjonsdirektør i Unicef til NRK.

Datteren ønsker ikke at moren får fengselsstraff

Barnefaren har i dag kontakt med datteren sin, som er det eldste barnet. Hun og broren bor ikke sammen.

Selv om han har noe kontakt, vet han kun at de to barna befinner seg i Aden i Jemen. Utover det vet han lite.

Han videreformidlet selv frem sin datters ønske for retten; nemlig at moren ikke skulle sitte fengslet. Appellen om å ikke dømme moren til fengselsstraff kunne ikke retten innfri, forteller Smidesang.

Han legger til at de vil fortsette å arbeide for å få barna hjem, men at dette er utfordrende fordi Jemen er et land som er vanskelig å samarbeide med.

Statsadvokat Christoffersen legger til at kvinnen ikke har gjort det mulig med et samarbeid.

– Hun har ikke gitt oss noen mulighet til å komme i posisjon til å samarbeide med Jemen. Vi har ikke fått informasjon om hvor barna er, eller identiteten til de som har barna.

Barna har også vært i Jemen så lenge at praktiske ting som å skaffe dem et pass er utfordrende.

Likevel gir ikke bistandsadvokaten og barnefaren opp.

– Det har gått 13 år uten at man har klart det. Det er vanskelig, men vi må ha håpet, sier Smidesang.