Mona ble forbyttet på fødestua: – Har skjedd en feil som ikke skal skje

Historien om Mona er nøye lest i Helsedirektoratet.

– Til Mona vil jeg beklage på det sterkeste. Jeg blir rørt når jeg snakker om det, faktisk. Dette må være en veldig belastning for Mona.

Ordene kommer fra divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Helen Brandstorp.

Helen Brandstorp, divisjonsdirektør Helse og samfunn, Helsedirektoratet. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Direktoratet har prøvd å finne ut det de kan om hva som har skjedd med Mona.

Da hun ble forvekslet med et annet spedbarn på fødestua i en bygd på Vestlandet. Og da myndighetene fant ut om forvekslingen på 80-tallet uten å varsle Mona om at hun ikke levde med de biologiske foreldrene sine.

– Vi vet ikke hva som skjedde. Vi finn ikke fakta i saken. Vi vet bare at det var andre rutiner før.

Setter pris på beklagelse

Monas advokat, Kristine Aarre Hånes i RettAdvokat. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Mona har fått videresendt beklagelsen fra Helsedirektoratet. Advokaten hennes, Kristine Aarre Hånes, sier hun er glad for det som kommer fra myndighetene.

– Min klient setter pris på at Helsedirektoratet beklager. Beklagelsen fra Helsedirektoratet reparerer likevel ikke den uopprettelige skaden som har skjedd. At Helsedirektoratet på 80-tallet unnlot å informere min klient om forbytningen var med på å frarøve hennes mulighet til å bli kjent med sin biologiske familie.

Hånes har på vegne av sin klient rettet et erstatningskrav mot Helsedirektoratet og Herøy kommune, der Mona ble født.

– Vi håper at Helsedirektoratet også tar det juridisk ansvaret for den uretten som ble begått og tilbyr min klient erstatning uten at det blir nødvendig å reise søksmål, som vil være enda en belastning for henne.

Ingen løfter om erstatning

NRK spurte Brandstorp i Helsedirektoratet om Mona fortjener erstatning.

– Hun fortjener i alle fall en beklagelse.

Selve erstatningskravet har Helsedirektoratet sendt videre til Helsedepartementet.

Hverken de eller Herøy kommune har tatt stilling til erstatningskravet som er på et tosifret millionbeløp.

Herøy kommune har tidligere sagt til NRK at de er usikre på om de har ansvar for det som skjedde for flere tiår siden.

For Brandstorp er det viktig å be om unnskyldning på vegne av Helsedirektoratet.

– Her har det skjedd feil som ikke skal skje. Det er dypt beklagelig. Først og fremst for barna.