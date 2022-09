Mol/Sørum videre i Paris – Berntsen/Mol utslått

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum vant alle sine innledende kamper i verdenstourturneringen i Paris og er klare for cupspillet.

Den andre norske duoen med Mathias Berntsen og Hendrik Mol tapte to av sine tre kamper i samme pulje og er ute. De tapte første kamp for Mol og Sørum og har siden tapt én gang og vunnet én gang mot to chilenske lag.

(NTB)