Mol og Sørum klar for semifinale i verdenstourfinalen

Sandvolleyballstjernene Anders Mol og Christian Sørum slo Italia i Qatar torsdag kveld, melder NTB. Sandvolleyballstjernene sikret med det puljeseier og går rett til semifinale i verdenstourfinalen.

– Jeg er egentlig overrasket over at vi vinner fire av fire kamper i puljespillet. Vi sto over i Brasil – og vi har derfor ikke fått forberedt oss så godt til denne turneringen. Likevel klarer vi å være på det nivået som vi har prestert på her. Det er deilig, sier Mol i en uttalelse sendt til NTB.

Til sommeren stiller den norske duoen som tittelforsvarer i OL i Paris.