Mogleg bygningsbrann var røyk frå rettetang

Brannvesenet trykte på «den store raude knappen» då det blei meldt om mogleg bygningsbrann på Holbergsallmenningen på Nordnes i Bergen like over klokka 18. Det seier dei til BA.

– Det har vore mykje røyk i ein bygård, men det framstår ikkje som ein brann, seier vaktkommandør Sigurd Hadeland ved 110-sentralen til avisa. Dei skriv òg at bebuarar melde at dei hadde tungt for å pusta i dei øvste etasjane, og at røykdykkarar blei sende inn. Det viste seg raskt å ikkje vera brann i bygget.

– Det var røyk frå ei rettetang. Det er første gang eg har vore borti, seier operasjonsleiar Morten Rebnord i politiet til BA.