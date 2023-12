Mogleg brann på kjøken i Bjørnafjorden

Det er ein bustad som brenn, melder politiet. Dei har fått melding frå eit vaktselskap. Det skal ikkje vera nokon skadde, og alle har kome seg ut av bygningen. Brannvesenet og politiet rykte ut til staden.

Røykdykkarar har vore inne i bygget. Dei melder at det har vore brann på komfyren, men at dei no har kontroll på staden.