Mobiltelefon tok fyr på fly – ein passasjer blei lettare skadd

Ein person blei lettare skadd då ein mobiltelefon tok fyr i flyet, som var på veg til Bergen 11. juni.

Besetninga på Wizz Air-flyet fekk kjølt mobiltelefonen ned og sløkt brannen med vatn.

Telefonen blei sikra og overvaka på resten av flyginga. Teppet i kabinen blei skadd, og telefonen heilt øydelagt.

Statens havarikommisjon undersøkjer no hendinga.

– Når det er eit luftfartøy med røykutvikling eller brann om bord, ser me på det som ei alvorleg luftfartshending og ei sak for havarikommisjonen, seier direktør William J. Bertheussen.

Statens Havarikommisjon samlar no inn informasjon om mobiltelefonen som tok fyr på flyet til Bergen i juni, ifølgje direktør William J. Bertheussen. Foto: Stian Strøm / NRK

Samlar informasjon

Han kan ikkje seia kor flyet var på veg frå eller kvifor mobiltelefonen tok fyr.

– Me skal no samla inn informasjon om kva som skjedde, korleis det skjedde, korleis det blei handtert og eventuelt kva som kan gjerast for å hindra liknande hendingar i framtida.

Flyet var i kontakt med tårnet på Flesland lufthamn.

– Me var orientert om ei hending som mannskapet sjølv handterte. Flykapteinen bad ikkje om auka beredskap på flyplassen, seier lufthamndirektør Helge Eidsnes.

Avinor var ikkje direkte involvert, men mannskap frå Flesland inspiserte flyet etter landing og tok vare på mobiltelefonen.

– Den og bilete blir gitt vidare til havarikommisjonen.

No skal havarikommisjonen skrive ein rapport som skal vera klar innan eit år.

Flyet blir operert av det ungarske lågprisselskapet Wizz Air, og er eit passasjerfly av typen Airbus A319/320/321. Flyet på biletet er ikkje det aktuelle flyet. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

NRK har sendt spørsmål til Wizz Air om hendinga, men har førebels ikkje fått svar.

Mobiltelefonar har teke fyr tidlegare

Liknande hendingar har skjedd tidlegare.

Seinast i januar i år byrja mobiltelefonen til ein passasjer på eit Norwegian-fly å ryka på veg frå Amsterdam til Oslo. Passasjeren brann seg på telefonen.

I 2016 innførte flyselskap forbod mot å bruka Samsungs Galaxy Note 7 om bord på sine fly. Bakgrunnen var at batteria kunne eksplodera under lading.

Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet seier slike brannar på fly er sjeldne og at besetninga er trente på å handtere det.

– Ein slik type brann må isolerast og brenna ut kontrollert. I kabinen vil gjenstanden bli plassert i ei metallbøtte med eit vått pledd over.

Han anbefaler difor å pakka mobiltelefonar og liknande elektronisk utstyr i handbagasjen og ikkje i innsjekka bagasje.