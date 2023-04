Mobilproblemer i Samnanger og Kvam

Ni mobilmaster i Samnanger og Kvam er nede, eller har lavere kapasitet. Årsaken skal være brudd i en fiberkabel. Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor sier til Bergens Tidende at han ikke vet hvor mange kunder som er rammet. Politiet opplyser på Twitter at nødetatene har kontakt med hverandre, og med frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors. Derfor kan man fysisk oppsøke Røde Kors og få kontakt med nødetatene. Det arbeides med å rette feilen.