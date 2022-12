Mobildekning ute etter brann

– Fleire basestasjonar for mobiltelefon er ute i Kinn og Bremanger etter brannen i ein bubil i natt. Det seier Bjørn Amundsen som er dekningsdirektør i Telenor. I bubilen, som brann i natt, var det to gassflasker og på grunn av fare for spreiing vart i underkant av ti personar evakuerte. Ved eitt-tida i natt var brannen sløkt og dei evakuerte kunne flytte heim. – Men straumnettet i området vart skadd i brannen og det skapar problem for telefondekninga, seier Amundsen.