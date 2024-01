Mobildekning tilbake i Høyanger og Gulen

Telenor har fått løyst problemet med sjøkabelen i Sognefjorden som har ført til at fleire husstandar har vore utan mobildekning og internett i Høyanger og Gulen. Like etter kl. 17 bekreftar dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, til NRK at dei har fått dekninga tilbake.