Mobbing aukar – tiltaka til skulen hjelper ofte ikkje

Elevundersøkinga i år viser at totalt 10 prosent av elevar opplever å bli utsette for mobbing, at mobbing aukar, og at tiltaka til skulen ofte ikkje hjelper.

Samla for alle trinn frå 5. trinn til vg3, er det 10 prosent av elevane som seier at dei opplever mobbing, viser tal frå Udir. Året før var det tilsvarande talet 7,3, medan det i 2021 var på 5,9 prosent.

Undersøkinga viser at alle former for mobbing aukar – av medelevar, digital mobbing, eller mobbing av vaksne på skulen. (NPK-NTB)