Mjuke hindringar i tunnel

Tyssedaltunnelen på rv 13 i Ullensvang var stengd i 18-tida på grunn av gjenstandar i vegen. Vegtrafikksentralen melde at det skulle vera snakk om madrasser. Politiet rykka ut frå Odda og entreprenør la seg på hjul. Vegen er no open for fri ferdsel.