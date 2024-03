Mjøs Persen «stadfestar» at Hordfast er nedprioritert

Den siste tida har fleire signal og uttaler frå regjeringa tyda på at motorvegen og ferjeavløysingsprosjektet Hordfast blir kraftig utsett og nedprioritert i regjeringa sitt forslag til nasjonal transportplan (NTP) for 2025-2036.

Dette vart ytterlegare tydeleg på pressekonferansen der regjeringa i dag avslørte at Nordhordlandstunnelen skal byggast ferdig innan år 2030.

På spørsmål frå NRK om dette er mogleg å prioritere utan å nedprioritere Hordfast, svarte stortingsrepresentant Marte Mjøs Persen (Ap) :

– Det er klart at politikk handlar om å prioritere. Denne regjeringa er tydeleg på at i NTP skal kvardagsvegane prioriterast. Her er eit døme på at vi må bygge nytt for å bygge trygge kvardagsvegar, sa Persen, som er leiar for transportkomiteen på Stortinget.