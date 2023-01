Mistenkt for ruskøyring etter råkøyring

Ei kvinne i 20-åra blei fråteken førarkortet og blir framstilt for blodprøve på legevakta etter å ha blitt stoppa av utrykkingspolitiet i Kjøsnesfjorden. Kvinna hadde 123 km/t i ei 80-sone og politiet mistenker at ho var ruspåverka under køyringa.