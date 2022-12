Mistenkt for ruskøyring

To bilar har kollidert på fylkesveg 57 like aust for Flekke i Fjaler. Politiet mistenker at den eine føraren har køyrt i rusa tilstand, skriv Firda. Kvinna var aleine i bilen, medan det var to personar i den andre bilen. Det skal vere materielle skader på begge bilane.