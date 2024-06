Mistenkt for ruskjøring med moped

En kvinne i 20-årene er mistenkt for ruskjøring med en moped på Voss i går kveld. Hun ble stoppet av politiet i Bordalsvegen like før klokken 22.00. Kvinnen ble kjørt til legevakt for å ta blodprøve. Hun hadde ikke førerkort og det var dessuten bruksforbud på mopeden. Politiet har opprettet sak.