Mistenkt for promillekøyring

Ein mann i 30-åra er mistenkt for promillekøyring på Askøy. Han blei stoppa i ein kontroll i føremiddag og bles over lovleg verdi. Han blir teken med til lege for blodprøvetaking.

I Bergen sentrum blir ein mann i 40-åra sett i drukkenskapsarresten på grunn av rus. Ifølgje politiet var han godt rusa, sint og aggressiv laurdag føremiddag.