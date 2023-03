Mistenkjer ruskøyring

Politiet mistenkjer at ein førar har køyrt ruspåverka etter ei trafikkulukke i Lyderhornsveien i Bergen. Føraren blir teke med til legevakt for blodprøvetaking. To bilar var involverte i ulukka, der det skal dreise seg om ein påkøyrsel bakfrå. Helsepersonell har sett til dei involverte og ingen har kome til skade.