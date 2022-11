Mistenkjer promillekøyring i Måløy

Politiet fekk tips om ein mogleg promillekøyrar i Måløy like før klokka 01.30. Eit vitne såg at nokon køyrde på ein parkert bil, og meinte føraren kunne vera rusa. Ei kvinne i 40-åra vart stansa i heimen sin, og der blåste ho raudt. Politiet mistenkjer at det er ho som har køyrt bilen.