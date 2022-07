Mistenkjer promillekøyring i Askvoll

Politiet trur at sjåføren av bilen som krasja i Askvoll sentrum torsdag morgon, var rusa. Det seier Tore Andre Brakstad, operasjonsleiar i Vest politidistrikt. To menn sat i bilen som krasja i ein mur like ved kyrkja. Sjåføren blir teken med til blodprøvetaking. Dei to skal vere oppegåande og ser ikkje ut til å trenge helsehjelp, seier Brakstad. Køyretøyet har fått store skader og blir henta av bergingsbil. Trafikken flyt fint forbi staden, opplyser politiet.