Mistenkjer at institusjonsbrann er påsett

Politiet mistenkjer at brannen på ein institusjon på Nordfjordeid førre veke er påsett. Politistasjonssjef i Måløy, Nils Bakke, seier det er for tidleg å konkludere om brannårsaka, men seier ein mindreårig er mistenkt i saka. Politiet jobbar no vidare med krimtekniske undersøkingar. Det var fem personar i bygget då det byrja brenne, men ingen vart alvorleg skadde i brannen.