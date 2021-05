Nærkontaktar til UiB-tilsette smitta – mistenker smitteutbrot med indisk variant

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nokre nærkontaktar til dei fem universitetstilsette har no testa positivt. Vi mistenkjer at også dei har den indiske varianten, seier smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune.

Han vil ikkje seie kor mange smitta nærkontaktar som no kan knytast til utbrotet ved Universitetet i Bergen (UiB), men seier det dreier seg om «få».

Det var 4. mai at UiB meldte om at det var påvist den indiske varianten av koronaviruset i ein positiv prøve frå ein tilsett. Den tilsette har vidare smitta fire kollegaer.

Det var BT som først meldte at også nærkontaktar av dei tilsette no har testa positivt. Dei tilsette jobbar ved Institutt for fysikk og teknologi, ifølge avisa.

INDISK PÅ FYSISK: Nærkontaktar til tilsette ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen har testa positivt for den indiske koronavarianten. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Beklageleg

Den indiske mutasjonen har så langt ikkje fått særleg fotfeste i Noreg. Det har til no vore enkelte og isolerte tilfelle som er oppdaga.

Utbrotet på UiB i førre veke er difor det første i Noreg der smittepotensialet kan vera stort. Både FHI og Helsedirektoratet fryktar at regjeringa sin gjenopningsplan kan stå i fare om varianten spreier seg i Noreg.

– Vi arbeider framleis med å sikre at utbrotet ikkje spreier seg vidare, forsikrar Bovim til NRK.

Dei tilsette ved UiB vart sett i karantene før den første helga i mai. Nærkontaktar er så spora opp og også sett i karantene.

– Det er beklageleg at smitta har spreidd seg. Vi håpar det går bra med dei og at det ikkje smittar vidare. Slik eg forstår helsestyresmaktene, så har dei oversikt over utbrotet, seier UiB-rektor Margareth Hagen til NRK.

UIB-REKTOR: Margareth Hagen. Foto: UiB

Ingen mistanke om regelbrot

Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus jobbar med å stadfeste at også dei andre fire prøvane frå UiB er av den indiske varianten.

Analysen tek lenger tid enn hurtigtesten for den engelske mutasjonen, fordi heile arvestoffet til mutasjonen må gjennom sekvensering.

Endeleg svar er venta onsdag, får NRK opplyst frå laboratoriet.

Bergen kommune har tidlegare opplyst til NRK at det første tilfellet frå UiB er importsmitte.

Innreisetiltak for reisande frå land som Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan vart skjerpa frå 28. april.

Den første koronaprøven, som seinare vart stadfesta som indisk variant, vart teken før 28. april, fortel smittevernoverlegen til NRK.

– Vi har sjekka og har ingen grunn til å tru at karantenereglar er brotne i forbindelse med dette utbrotet, seier Bovim.