Mistenkelig pakke i smau

Det ble meldt om en mistenkelig pakke i et smau i sentrum av Bergen i natt. En person skal også ha virket som å lete etter noe på stedet. Politiet konkluderte til slutt med at det dreide seg om en «Helt hjem»-pakke i en litt røff innpakning, og at både pakken og mannen som lusket var helt legitime.