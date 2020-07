Mistenkelege dødsfall på Askøy : – Drap og sjølvmord som hovudteori

Det var klokka 18.43 i går at politiet rykte ut til bekymringsmeldingar ved ein bustad på Stongafjellet på Askøy. Der fant dei ein død mann og kvinne.

Politiet uttalte seg tidleg om at det truleg er ei mor og hennar son som vart funne døde ved bustaden.

Drap og sjølvdrap

Politiet sin hovudteori er at det har gått føre seg eit drap og sjølvdrap på staden. Dei meiner det er mor og son som er funne døde.

– Det er funna på staden som gjer at dette er hovudteorien, seier påtaleansvarleg Elisabeth Bru.

Identifikasjon av dei avdøde vil først skje under obduksjonen seier påtaleansvarleg. Ho seier familien varsla AMK etter at dei ikkje hadde høyr frå dei avdøyyde på fleire dagar.

Politiet tok seg inn i leilegheita via ein altandør seier påtaleansvarleg, Elisabeth Bru.

– Det er ikkje funne teikn til innbrot.

Bru seier det ikkje er andre mistenkte i saka.

Følgjer opp dei pårørande

Ein nabo i området seier burettslaget er i djup sorg etter hendinga.

– Det håper eg pressen skjønner, seier han.

Ordførar i Askøy kommune, Siv Høgtun, seier kommunen har sett inn eit psykisk helseteam som følgjer opp dei pårørande.

– Eg fekk beskjeden i går kveld om at det hadde skjedd ein tragisk hending og at to døde var involvert. Utover det har eg ikkje nokon kommentar på noverande tidspunkt, seier ho.

Fungerande kommuneoverlege, Runar Berge Mulelid, bekreftar at det er sett inn krisestab.

– Det er det eg kan seie ettersom saka er taushetsbelagt, seier han.