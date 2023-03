Mistar lappen etter å ha køyrt med sommardekk

Ein bilist frå Haugesund fått ei bot på 6.000 kroner, og mistar førarkortet i seks månader, etter at han var involvert i ei utforkøyring på E39 på Stord i januar i år. Bilen han køyrde hadde sommardekk, trass i kalenderen og at det var snø på vegen. Då mannen møtte i Haugaland og Sunnhordland forklarte han at han hadde overteke bilen i oktober. Og at han rekna med at det stod vinterdekk på han. Dette viste seg å vera feil, og han vert no straffa for brot på aktsemdparagrafen.