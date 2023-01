Mistar førarkortet i 16 månader

Ein mann i 20-åra frå Fitjar i Vestland mistar førarkortet i 16 månader, må betala 15.500 i bot, og får fengsel på vilkår i 15 dagar etter ein køyretur på Fitjar i fjor haust. I ein 60-sone vart han målt til 108 km/t. Bilføraren er tidlegare straffa to gonger for brot på vegtrafikklova. Han må no ta førarkortet på nytt igjen. Då saka gjekk for Haugaland og Sunnhordland tingrett tilstod han køyringa.