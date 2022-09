Mistanken styrka mot mishandlingssikta far

7.august vart ein gut (7) funnen med store skadar i ein leilegheit i Bergen. Faren er sikta for grov mishandling og politiet ønskjer å fengsle mannen i 30-åra i fire nye veker. Politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen (biletet) seier mistanken mot mannen er styrka etter at sjuåringen forklarte seg i eit tilrettelagt avhøyr for nokre veker sidan.