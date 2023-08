Mistanke om ruskøyring

Ein bilførar vart klokka 02:01 I natt stogga av politiet ved Breheimsenteret i Luster mistenkt for ruskøyringa. Føraren, ein mann i 20-åra vart tatt med til legevakt for blodprøve. Det synte seg at han heller ikkje hadde gyldig førarkort, opplyser politiet.