Mistanke om promille på Dokken

En mann i 30-årene er mistenkt for promillekjøring etter å ha blitt stanset i en lastebil på Dokken i Bergen. Mannen blåste til over lovlig verdi på et alkometer. Han ble tatt med til legevakt for å ta blodprøve. Sjåføren ble stanset av politiet etter tips fra publikum.