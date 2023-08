Mistanke om køyring i rus på Stord

Det er mistanke om køyring i rusa tilstand etter at ein varebil køyrde inn i ein stolpe med kraftleidning og eit gjerde. Det var to menn i bilen. Begge vart frakta til legevakta for sjekk. Bilbergar var på staden litt etter klokka 03 natt til laurdag. Det blir oppretta sak.