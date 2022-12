Mista million ved ein feil

Leiinga for Moster2024 frykta dei skulle mista halvparten av den offentlege støtta då årets statsbudsjett vart lagt fram. Dei hadde budsjettert med 2 millionar i støtte, men fekk berre éin.

I dag var barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) på Moster. Der stadfesta ho at regjeringa skal finna pengar til jubileet. Til NRK seier Toppe at det har skjedd ein feil. Dagleg leiar Elsa Aanesen i Moster2024 seier til NRK at ho er letta etter møtet.