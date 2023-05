Mista lappen etter ruskøyring

Ein mann i 40-åra vart stoppa av politiet i Knarvik like før klokka 16. Politiet hadde fått tips om at han køyrte vinglete og uryddig, og at han hadde vore borti eit autovern. Han var rusa og blir teken med til legevakt for blodprøve. Politiet har teke førarkortet hans.