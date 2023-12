Mista førarkortet etter ulukke

Ein mann i 40-åra blir fråtatt førarkortet etter ulukka på Askøy laurdag ettermiddag. Ulukka skjedde i krysset mellom Davangervegen og Ravnangervegen. I den andre bilen sat ei kvinne i 30-åra og eit barn i barneskulealder. Operasjonsleiar Frode Kolltveit i politiet har ikkje detaljar i grunnlaget for beslaget.

Han tar utgangspunkt i at det er eit resultat av at den mannlege føraren ikkje har halde vikeplikta si eller vist nok aktsemd i trafikken. – Her er det nok vegtrafikkslovens paragraf 3 som spelar inn. Det er nok den dei har hefta han på. Heldigvis har ingen av dei involverte fått nokon skader.