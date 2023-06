Mista ark med 31 personnummer: Melde seg sjølv inn til Datatilsynet

Voss herad har meldt seg sjølv inn til Datatilsynet etter at eit ark med 31 personnummer forsvann sporlaust frå Voss sjukeheim. Det skriv Avisa Hordaland. Hendinga skal ha skjedd 9. april i år. I tillegg til å innehalde personnummer, viste arket ei oversikt over kor mange innleggingar det hadde vore av såkalla «øyeblikkelig hjelp»-pasientar på Voss sjukeheim, fortel kommunalsjef for helse og omsorg, Kjersti Nordanger, til avisa.

– I tillegg var personnummera til pasientane ført på med penn, noko som ikkje er innanfor regelverket når det kjem til oppbevaring av personopplysningar, seier Nordanger.