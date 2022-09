Mishandlingssikta far vil forklara seg

Tysdag er det nytt fengslingsmøte i saka der ein mann er sikta for grov mishandling av sonen (7) i Bergen. Mannen i 30-åra nektar framleis straffskuld og har ikkje ønskt å forklare seg for politiet sidan han vart pågripen søndag 7.august. Han møter heller ikkje i retten i dag, men i løpet av dagen blir det avhøyr, opplyser forsvarar Ahmad Taha (biletet) til NRK. – Han ønskjer no å gi ein forklaring til politiet.



Politiet ber om fire nye varetekt, medan den sikta mannen ber om å bli lauslaten.