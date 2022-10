Mishandlingssikta far forklarte seg til politiet

Mannen i 30-åra som er sikta for grov mishandling av sin sju år gamle son, forklarte seg til politiet i eit avhøyr i førre veke. Det er første gong den sikta snakkar med politiet om hendinga, opplyser politiadvokat Sven Arne Dahl Michelsen (bildet) til NRK. Han vil ikkje gå inn på kva den sikta forklarte.

Mannen vart arrestert i starten av august, då politiet fann sonen skadd og fastbunden til ei seng i leilegheita hans. No skal to medisinsk sakkunnige, ein av dei ein barnelege, sjå nærare på skadane guten vart påført. Dei har fått frist til midten av januar med å levere rapport til politiet. Om denne rapporten får konsekvensar for siktinga mot mannen, er for tidleg å seie, seier Dahl Michelsen.



Funnen av guten førte til at Statsforvaltaren i Vestland førte tilsyn med barnevernet, der fleire feil vart avdekka. Saka velta til slutt byrådet i Bergen.